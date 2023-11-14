Новости: Война
14 ноября 2023, 08:36 • Юлия Шрамко • 12210
В Хмельницкой области ночью работала ПВО, повреждений инфраструктуры не фиксировали - ОВА
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Хмельницкой области во время воздушной тревоги в ночь на 14 ноября работала ПВО, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщили в Хмельницкой ОВА во вторник, пишет УНН.
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"Хмельницкая область. Ночью, во время воздушной тревоги, в области работали силы ПВО. Сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за отличную работу!" - написали в ОВА в Telegram.
Дополнение
За ночь Силы обороны уничтожили 7 "шахедов".
Источник: УНН
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