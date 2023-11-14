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Оккупанты ударили "шахедами" по Харьковщине, возник пожар на предприятии

Оккупанты ударили "шахедами" по Харьковщине, возник пожар на предприятии

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Армия рф вечером 13 ноября атаковала 6 дронами типа Shahed Изюмский район Харьковской области. Никто не пострадал, из-за попадания произошел пожар. Также в результате вражеских обстрелов населенных пунктов области за прошедшие сутки повреждены здания молококомбината. Об этом сообщил во вторник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Вчера вечером, около 22:00 враг нанес удар с помощью 6 дронов-камикадзе типа "Шахед" по Изюмскому району. В результате попадания повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, силы ПВО сбили 4 из 6 вражеских дронов, которыми атаковали Изюмский район.

Дополнение

В течение суток российские оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты области.

В частности, под огнем оккупантов были Казачья Лопань Харьковского района, Старица и Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие населенные пункты Купянского района.

В результате обстрела Купянска повреждены здания молококомбината.

По словам главы ОВА, пострадавших среди гражданского населения за сутки не зафиксировано.

Добавим

По состоянию на 14 ноября из опасных громад Куп’янщины эвакуировали 262 ребенка. Подлежат эвакуации еще 30.

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Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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