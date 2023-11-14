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Над Днепропетровской областью ночью сбили "шахед", враг бил из тяжелой артиллерии

Над Днепропетровской областью ночью сбили "шахед", враг бил из тяжелой артиллерии

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Над Днепропетровской областью в ночь на 14 ноября Силы обороны уничтожили запущенный российскими войсками ударный дрон, враг бил из тяжелой артиллерии по Никопольщине, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

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"Ночью агрессор направил тяжелую артиллерию на Никопольщину. Сначала бил по Марганецкой громаде, потом – по районному центру. Люди целы, но есть разрушения. Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль и теплица. Над Павлоградским районом наши защитники сбили вражеский беспилотник. Вероятно, "шахед", - сообщил Лысак в Telegram.

На остальных территориях области, по его словам, было спокойно.

Дополнение

За ночь Силы обороны уничтожили 7 "шахедов".

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война
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