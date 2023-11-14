Оккупанты ранили еще трех человек в Донецкой области - ОВА

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские войска ранили еще двух человек в Авдеевке и одного местного в Красногоровке Донецкой области. Также стало известно о еще одной жертве и раненом ранее в Авдеевке. Об этом сообщил во вторник и.о. председателя Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

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«За 13 ноября россияне ранили 3 жителей Донетчины: 2 в Авдеевке и 1 в Красногоровке», - написал Мороз в Telegram.

Кроме того, по словам Мороза, удалось установить информацию о 1 погибшем и раненом ранее в Авдеевке.

Дополнение

В ГСЧС Украины рассказали, что двое пострадавших в Авдеевке получили осколочные ранения. Сотрудники Национальной полиции вывезли раненых за пределы города, откуда спасатели перегрузили мужчин в автомобиль скорой и транспортировали в больницу.

Добавим

С 24 февраля 2022 года россияне, как сообщается, убили 1770 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4301.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.

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