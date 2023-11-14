россияне попали по порту в Херсоне, по области выпустили 618 снарядов: трое погибших

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Херсонская область за 13 ноября подверглась 124 обстрелам со стороны российских войск, три человека погибли, 15, среди которых ребенок, - ранены, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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"За минувшие сутки противник совершил 124 обстрела, выпустив 618 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 69 снарядов", - написал Прокудин в Telegram.

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По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение, учебное заведение, админздание, торговый порт и заведение общественного питания в Херсоне; территорию и здания заводов в Бериславе.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 15 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - сообщил Прокудин.

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За ночь Силы обороны уничтожили 7 "шахедов".