Новости: Война
14 ноября 2023, 08:59 • Юлия Шрамко • 9105
Николаевская область подверглась ракетному удару рф, есть повреждения
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Николаевская область 13 ноября подверглась ракетному удару российских войск, есть повреждения домов, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Вчера, 13 ноября, в 11:30 ракетному удару подверглось село Рыбаковка Коблевской громады. В результате чего повреждено около десяти жилых домов, а также хозяйственные постройки и гаражи. Пострадавших нет", - написал Ким в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, днем, 13 ноября, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен вражеский разведывательный БПЛА.
Дополнение
За ночь Силы обороны уничтожили 7 "шахедов".
Источник: УНН
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