Николаевская область подверглась ракетному удару рф, есть повреждения

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Николаевская область 13 ноября подверглась ракетному удару российских войск, есть повреждения домов, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

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"Вчера, 13 ноября, в 11:30 ракетному удару подверглось село Рыбаковка Коблевской громады. В результате чего повреждено около десяти жилых домов, а также хозяйственные постройки и гаражи. Пострадавших нет", - написал Ким в Telegram.

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По словам главы ОВА, днем, 13 ноября, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен вражеский разведывательный БПЛА.

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За ночь Силы обороны уничтожили 7 "шахедов".