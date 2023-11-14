россияне за сутки выпускают по Луганщине не менее 500 снарядов - ОВА

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские войска за сутки выпускают по населенным пунктам и позициям украинских военных в Луганской области не менее 500 снарядов. За прошедшие сутки Силы обороны отбили ряд атак врага у Надежды и Новоегоровки. Об этом сообщил во вторник глава Луганской ОВА Артем Лысогор на своей странице в Telegram, передает УНН.

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«Количество обстрелов со стороны врага не уменьшается – около 500 и более снарядов выпускаются по населенным пунктам и позициям украинских военных за сутки в нашей зоне ответственности», – написал Лысогор в Telegram.

По его словам, за прошедшие сутки под огонь врага попали Невское и Белогоровка. Серебрянский лес оказался под «авиационным давлением противника».

Штурмовые действия россияне пытались вести в сторону Надежды и Новоегоровки, где было отбито несколько атак россиян.

Дополнение

Также глава ОВА, сообщил, что в Рубежном обвалился целый подъезд в многоэтажке. Как отметил Лысогор, оккупанты ничего не сделали, чтобы предотвратить это.

«Никакие работы там за полтора года не велись, место не было ограждено. Все ждали определенного результата, которого и достигли», - заметил Лысогор. И добавил, что о наличии жертв захватчики не сообщат.

Недавно было сообщение, что гастролеры-строители бросили многоэтажку с демонтированной крышей в новых районах Северодонецка. И это, как сообщается, не впервые. Как отметил председатель ОВА, о таких ситуациях становится известно, когда людям удается выехать в населенный пункт, где есть мобильная связь.

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