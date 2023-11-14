Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,16 0,0830  EUR: 38,59 0,0525 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7395

Враг на Запорожье нанес два авиаудара, 14 раз атаковал дронами

Враг на Запорожье нанес два авиаудара, 14 раз атаковал дронами

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Запорожская область за 13 ноября подверглась 135 вражеским обстрелам, российские войска нанесли авиаудары по Орехову и Новодаровке, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

"135 ударов – враг вел огонь по 23 городам и селам Запорожской области. Оккупанты совершили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Чаривному, Червоному, Малиновке, Работино и Левадному, 4 РСЗО-обстрела Работино, Новоданиловки и Орехова, а также нанесли авиаудары по Орехову и Новодаровке", - сообщил Малашко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, 115 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Зализничного, Новоандреевки, Малой Токмачки, Белогорья, Щербаков, Пятихаток, Каменского, Лобкового, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, указал Малашко.

Дополнение

За ночь Силы обороны уничтожили 7 "шахедов".

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.