Враг на Запорожье нанес два авиаудара, 14 раз атаковал дронами

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Запорожская область за 13 ноября подверглась 135 вражеским обстрелам, российские войска нанесли авиаудары по Орехову и Новодаровке, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

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"135 ударов – враг вел огонь по 23 городам и селам Запорожской области. Оккупанты совершили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Чаривному, Червоному, Малиновке, Работино и Левадному, 4 РСЗО-обстрела Работино, Новоданиловки и Орехова, а также нанесли авиаудары по Орехову и Новодаровке", - сообщил Малашко в Telegram.

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По словам главы ОВА, 115 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Зализничного, Новоандреевки, Малой Токмачки, Белогорья, Щербаков, Пятихаток, Каменского, Лобкового, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, указал Малашко.

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За ночь Силы обороны уничтожили 7 "шахедов".