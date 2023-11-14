Reuters: в рф продвигается строительство завода по производству иранских дронов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Спутниковые снимки показывают прогресс в строительстве в россии завода по массовому производству дронов-камикадзе иранской разработки, которые москва, как ожидается, нацелит на украинские энергетические объекты, со ссылкой на отчет исследовательской организации в понедельник сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Несмотря на достигнутый прогресс, ни США, ни их союзники не ввели санкции в отношении владельца завода, АО "Алабуга", или связанных с ним компаний, говорится в докладе Института науки и международной безопасности (Institute for Science and International Security).

В отчете говорится, что спутниковый снимок, сделанный в середине сентября, показал, что новое строительство на заводе "напрямую" коррелирует с просочившимся планом здания, которым газета Washington Post поделилась с институтом ранее в этом году.

Здание, согласно другим просочившимся документам, будет использоваться для массового производства иранского Shahed-136, что будет включать совершенствование иранских производственных процессов "и, в конечном итоге, расширение возможностей дронов", говорится в отчете.

На спутниковом снимке также видно строительство других сооружений и новых периметров безопасности с контрольно-пропускными пунктами, говорится в сообщении.

"С приближением зимы... можно ожидать, что россия ускорит атаки Shahed-136 на жизненно важную энергетическую инфраструктуру Украины, создав жестокие условия жизни для гражданского населения", - говорится в докладе.

"Ключевым запоздалым шагом" для Вашингтона является введение санкций против "Алабуги" и связанных с ней компаний, говорится в докладе.

Завод расположен в 800 км к востоку от москвы в Республике Татарстан. АО "Алабуга" на 66% принадлежит федеральному правительству и на 34% - республике, говорится в сообщении.

Дополнение

В июне Белый дом заявил, что россия и Иран, похоже, углубляют свое оборонное сотрудничество и что помимо поставок беспилотников Тегеран работает с москвой над производством иранских беспилотников в "Алабуге".