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Оккупанты на Сумщине обстреляли общину, зафиксировано 5 взрывов

Оккупанты на Сумщине обстреляли общину, зафиксировано 5 взрывов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские оккупанты ночью совершили минометный обстрел Краснопольской громады на Сумщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

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«Ситуация на границе по состоянию на 8:00 14 ноября 2023 года. Ночью россияне совершили минометный обстрел Краснопольской громады (5 взрывов)», - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские военные в течение прошлого дня обстреляли 8 громад Сумской области расположенные в приграничной зоне.

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Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область
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