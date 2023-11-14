Новости: Война
14 ноября 2023, 09:23 • Анна Мурашко • 11460
Оккупанты на Сумщине обстреляли общину, зафиксировано 5 взрывов
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские оккупанты ночью совершили минометный обстрел Краснопольской громады на Сумщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
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«Ситуация на границе по состоянию на 8:00 14 ноября 2023 года. Ночью россияне совершили минометный обстрел Краснопольской громады (5 взрывов)», - говорится в сообщении.
Дополнение
Российские военные в течение прошлого дня обстреляли 8 громад Сумской области расположенные в приграничной зоне.
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Источник: УНН
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