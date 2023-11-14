Поставки газа из Израиля в Египет в этом месяце выросли на 60%

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Поставки природного газа из Израиля в Египет в этом месяце увеличились на целых 60%, на фоне того, как обеспокоеность из-за безопасности, связанная с войной с ХАМАС, ослабевают и крупное газовое месторождение возобновляет добычу, со ссылкой на человека, знакомого с данными египетского импорта, сообщило в понедельник Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Поставки выросли до 350-400 миллионов кубических футов (9,9-11,3 млн куб. м) в день с примерно 250 миллионов (7,1 млн куб. м) в начале ноября, сообщил источник. Это почти половина нормального уровня до войны.

Chevron начала поставки местным клиентам в Израиле и регионе со своего газового месторождения Тамар, сообщила компания в понедельник. Месторождение было закрыто в прошлом месяце по соображениям безопасности после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Общие поставки из Израиля увеличились после того, как в конце прошлого месяца Египет сообщил о полной остановке.

Восточно-Средиземноморский газопровод (EMG), который проходит от израильского Ашкелона, расположенного к северу от сектора Газа, до египетского Ариша, также, вероятно, возобновит работу на этой неделе, по словам трех человек, знакомых с ходом работ. Поставки осуществлялись по более длинному маршруту через Иорданию, тогда как более прямое сообщение EMG было закрыто в прошлом месяце.

Египет использует часть израильского газа для удовлетворения собственных потребностей, а излишки экспортирует в виде сжиженного природного газа, в первую очередь в Европу. Пока неясно, приведет ли повышение доступности к увеличению поставок СПГ в этой североафриканской стране, поскольку местное потребление остается высоким.

Более высокие, чем обычно, температуры привели к увеличению спроса на электроэнергию в Египте, и отключения электроэнергии по-прежнему являются обычным явлением. План правительства состоял в том, чтобы возобновить экспорт СПГ в Европу в октябре, но война прекратила поставки газа, и жаркая ситуация затянулась и на ноябрь.

Согласно прогнозам BloombergNEF, экспорт СПГ из Египта этой зимой может оказаться на 40% ниже, чем прогнозировалось месяцем ранее. В прошлом году страна отправила 80% своего СПГ в Европу, на фоне того, как континент стремился заменить российский трубопроводный газ после вторжения москвы в Украину.

Напомним

Цены на газ в Европе падают на фоне ослабления беспокойства относительно добычи в Израиле.