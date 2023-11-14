Ермак в Вашингтоне провел закрытую встречу с советником Белого дома Салливаном: обсудили дальнейшую поддержку Украины

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В понедельник глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который находится с визитом в Вашингтоне, провел ряд встреч в администрации президента США Джо Байдена и Госдепартаменте. В частности, состоялась закрытая встреча с советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки", информирует УНН.

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По словам Кирби, встреча Салливана и Ермака – это продолжение сотрудничества двух должностных лиц, которое продолжается с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На ней обсудили шаги по дальнейшей поддержке Украины и потребности государства с приближением зимних месяцев.

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"Это еще один повод обсудить, как Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, как мы будем продолжать говорить с членами Конгресса о важности поддержки Украины в дальнейшем, и о запросе на дополнительное финансирование, который подал президент [США], в частности, для оказания помощи Украине. Но также это возможность получить понимание от господина Ермака о том, как продолжается [украинское] контрнаступление, что происходит на поле боя, каковы их потребности, и какие, по их мнению, дальнейшие перспективы с приближением зимних месяцев", - сказал Кирби.

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На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном украинская делегация обсудила в понедельник ситуацию на фронте и срочные потребности ВСУ, в частности, в средствах ПВО. Ермак подчеркнул важность защитить критическую инфраструктуру и маршруты “зернового коридора”.

Глава Офиса Президента акцентировал на важности как можно быстрее заключить двустороннее соглашение между Украиной и США о гарантиях безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны, подписанной в Вильнюсе 12 июля текущего года.

Во встрече с украинской делегацией также участвовали заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и заместитель помощника госсекретаря по Восточной Европе Крис Смит

"Мы во всех наших беседах с украинским правительством четко даем понять, что будем продолжать поддерживать их", - подчеркнул пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, говоря об этой встрече.

Добавим

Как сообщает "Голос Америки", сегодня, 14 ноября, у украинской делегации запланированы встречи с американскими конгрессменами и сенаторами, для того, чтобы убедить их проголосовать за выделение помощи Израилю и Украине в одном пакете.

Визит украинской делегации в США происходит накануне встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, где президент США Джо Байден встретится в среду с лидером Китая Си Цзиньпином и лидерами стран Глобального юга, чтобы обсудить мировую архитектуру безопасности.