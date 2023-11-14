ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кропивницкого

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете, движущейся в направлении Кропивницкого, пишет УНН.

Детали

"Кировоградская – ракетная опасность! Ракета в районе Кривого Рога! Движется в направлении Кропивницкого!" - сообщили в ВС ВСУ.

Дополнение

Воздушная тревога объявлена в ряде областей юга и востока Украины, в том числе в Кировоградской области.