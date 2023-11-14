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Новости: Война
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ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кропивницкого

ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кропивницкого

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете, движущейся в направлении Кропивницкого, пишет УНН.

Детали

"Кировоградская – ракетная опасность! Ракета в районе Кривого Рога! Движется в направлении Кропивницкого!" - сообщили в ВС ВСУ.

Дополнение

Воздушная тревога объявлена в ряде областей юга и востока Украины, в том числе в Кировоградской области.

Источник: УНН
Теги: война, Воздушные силы ВСУ, Кропивницкий и Кировоградщина
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