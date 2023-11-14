Новости: Война
14 ноября 2023, 09:45 • Юлия Шрамко • 18075
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кропивницкого
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете, движущейся в направлении Кропивницкого, пишет УНН.
Детали
"Кировоградская – ракетная опасность! Ракета в районе Кривого Рога! Движется в направлении Кропивницкого!" - сообщили в ВС ВСУ.
Дополнение
Воздушная тревога объявлена в ряде областей юга и востока Украины, в том числе в Кировоградской области.
Источник: УНН
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