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В Кропивницком сообщили о слышимом взрыве, глава ОВА призывает не паниковать и ничего не публиковать

В Кропивницком сообщили о слышимом взрыве, глава ОВА призывает не паниковать и ничего не публиковать

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Кропивницком, как сообщает "Суспільне", был слышен взрыв. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не паниковать и ничего не публиковать, передает УНН.

Детали

"В Кропивницком слышен взрыв", - сообщает "Суспільне".

"Друзья, прошу не паниковать и ничего не публиковать в сети", - написал Райкович в Telegram.

Дополнение

В области объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали о ракете в направлении Кропивницкого.

Источник: УНН
Теги: война, Кропивницкий и Кировоградщина
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