Новости: Война
14 ноября 2023, 09:53 • Юлия Шрамко • 6930
В Кропивницком сообщили о слышимом взрыве, глава ОВА призывает не паниковать и ничего не публиковать
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Кропивницком, как сообщает "Суспільне", был слышен взрыв. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не паниковать и ничего не публиковать, передает УНН.
Детали
"В Кропивницком слышен взрыв", - сообщает "Суспільне".
"Друзья, прошу не паниковать и ничего не публиковать в сети", - написал Райкович в Telegram.
Дополнение
В области объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали о ракете в направлении Кропивницкого.
Источник: УНН
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