Глава Пентагона заявил об обеспокоенности из-за роста военного сотрудничества между рф и КНДР

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник, что государства-члены ООН, обеспечивающие соблюдение перемирия в Корейской войне, обеспокоены тем, что Китай и россия помогают Северной Корее расширить ее военный потенциал, как и ростом военного сотрудничества между рф и КНДР, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Мы глубоко обеспокоены тем, что КНР и россия помогают КНДР расширить свои возможности, позволяя ей уклоняться от санкций Совета Безопасности ООН", - сказал Остин на встрече в Южной Корее с министрами обороны и представителями 17 стран, входящих в состав Командования ООН (КООН, UNC) – органа, наблюдающего за перемирием.

"Мы также обеспокоены недавним ростом военного сотрудничества между россией и КНДР", - сказал он.

Детали

Вашингтон обвинил Северную Корею в поставках военной техники в россию для использования в войне против Украины, а москву - в оказании технической военной поддержки для помощи КНДР.

Северная Корея и россия отрицают какие-либо сделки по поставкам оружия, хотя их лидеры пообещали более тесное военное сотрудничество, когда встретились в сентябре на Дальнем Востоке в россии.

Китай, ближайший союзник Северной Кореи, заявил, что соблюдает международные обязательства.

КООН "будет един в случае любого возобновления военных действий или вооруженного нападения на Корейский полуостров", говорится в совместном заявлении КООН и Южной Кореи, осуждающем "незаконные" программы Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Южная Корея, США и другие государства-члены ООН согласились расширить учения, говорится в совместном заявлении, рассматривая при этом необходимость диалога как путь к миру на полуострове.

Северная Корея в понедельник назвала КООН "инструментом конфронтации США", который не имеет ничего общего с Организацией Объединенных Наций, и "незаконной военной организацией", которую необходимо распустить, чтобы предотвратить начало новой войны на Корейском полуострове.

Дополнение

В понедельник Остин и министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик договорились пересмотреть двустороннее соглашение о безопасности, направленное на сдерживание растущей ядерной и ракетной угрозы Северной Кореи.

Главы оборонных ведомств также согласились активизировать совместные учения и сотрудничать с Японией, чтобы сдержать и лучше подготовиться к любому нападению Северной Кореи.

Военно-морские силы США и Южной Кореи на этой неделе проводят совместные учения у восточного побережья полуострова, в том числе противолодочные учения, сообщили во вторник ВМС Южной Кореи.