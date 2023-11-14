Кулеба подтвердил, что ЕС не сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов до марта
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Европейский Союз не сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что обязательство’предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до 1 марта 2024 года вряд ли будет выполнено.
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«К сожалению агентство Bloomberg говорит правду, есть вопросы. Мы много и громко б’бьем в колокола. Я считаю, что причиной этой проблемы является не отсутствие политической воли у ЕС поддерживать Украину. Такая политическая воля есть», - сказал Кулеба комментируя информацию агентства.
По его словам, проблема в плачевном состоянии оборонной промышленности и в том, что есть очень много несинхронизированных вещей, бюрократии.
«ЕС работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал ЕС разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий», - отметил Кулеба.
Он отметил, что в Европейском Союзе уже начали предпринимать определенные шаги для исправления ситуации.
Дополнение
В августе сообщалось, что ЕС на фоне обязательств перед Украиной собирается производить более миллиона боеприпасов в год.