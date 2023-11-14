Украина своей победой предотвратит новую глобальную войну. Нам нужна поддержка - Ермак

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Росиию важно сейчас остановить, чтобы уберечь мир от более глобальной войны. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в эфире Fox News, сообщает УНН.

На вопрос, касательно беспокойства американцев по поводу финансирования Украины и того, как оно идет, Ермак ответил:

Цитата

«Американские налогоплательщики могут быть спокойны. Всё под контролем и у нас. На самом деле есть гарантии, что вся помощь полностью используется под контролем американской стороны, и мы работаем очень прозрачно, и нам нужна эта поддержка, чтобы выиграть эту войну», - заявил Ермак.

По его словам, при поддержке США и других партнеров Украина уже освободила 50% оккупированных территорий с 24 февраля прошлого года и контрнаступление продолжается.

«Конечно, все хотят, чтобы это произошло быстрее, но мы каждый день имеем очень положительные результаты» , - заметил глава Офиса Президента.

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Он такоже рассказал, почему США должны продолжать поддерживать Украину. Он утверждает, что Украина своей победой предотвратит реальные риски глобальной войны.

"Потому что война, вы можете видеть, что произошло на Ближнем Востоке, те же враги россия, Иран. Мы предотвратим реальные риски новой большой войны не только в Европе, во всем мире, потому что, если Украина не остановит путина. Кто будет следующим, да?", - заявил Ермак.

На вопрос, какова конечная цель и сколько времени она займет, Ермак ответил:

"У нас есть четкий план, и завтра у меня будет много встреч, на которых я буду говорить с конгрессменами, сенаторами, и мы точно показали, что Украина способна победить, и, конечно же мы заинтересованы, чтобы это произошло как можно скорее. Если поддержка продолжится, мы победим быстрее".

Дополнение

В понедельник глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который находится с визитом в Вашингтоне, провел ряд встреч в администрации президента США Джо Байдена и Госдепартаменте. В частности, состоялась закрытая встреча с советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. На ней обсудили шаги по дальнейшей поддержке Украины и потребности государства с приближением зимних месяцев.

Как сообщает "Голос Америки", сегодня, 14 ноября, у украинской делегации запланированы встречи с американскими конгрессменами и сенаторами, для того, чтобы убедить их проголосовать за выделение помощи Израилю и Украине в одном пакете.

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