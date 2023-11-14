Верховный суд США обзавелся этическим кодексом на фоне контактов и роскошных поездок судей

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховный суд Соединенных Штатов 13 ноября принял первый официальный Кодекс этики, который регулирует поведение девяти судей, поддавшись многомесячному внешнему давлению относительно разоблачений роскошных поездок служителей Фемиды и общения с богатыми благотворителями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно краткому вступительному заявлению, суд опубликовал свой кодекс, "чтобы кратко изложить и собрать правила и принципы этики, которыми руководствуется поведение членов суда".

Отмечается, что в отличие от других членов федеральной судебной системы, пожизненные судьи Верховного суда действовали без обязательного кодекса этики.

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"Это отсутствие привело в прошлые годы к неправильному пониманию того, что судьи этого суда, в отличие от всех остальных, считают себя свободными от каких-либо этических правил. Чтобы развеять это недоразумение, мы издаем этот кодекс, который практически является кодификацией принципов, которые мы долгое время считали регулирующими наше поведение", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Кодекс содержит разделы, которые закрепляют, что судьи не должны позволять внешним связям влиять на их официальное поведение или суждения, устанавливая ограничения на участие судей в сборе средств и повторяя ограничения на принятие подарков. В нем также указано, что судьи не должны использовать свои судебные ресурсы или персонал для участия в неофициальной деятельности.

В течение нескольких месяцев суд был потрясен разоблачениями, касающимися поездок судей на частных самолетах, роскошного отдыха, сделок с недвижимостью и транспортными средствами и многое другое. Большинство этических разоблачений в прошлые месяцы касались судьи Кларенса Томаса, одного из самых консервативных членов суда.

Демократы в Конгрессе США призвали суд принять кодекс этики, в то время как многие республиканцы считали, что этический нарратив в отношении суда был сфабрикован недовольными либералами.

Кроме того, суд уже столкнулся со снижением общественного одобрения после важных решений, вынесенных в течение последних двух сроков, управляемых консервативным большинством 6-3. Суд отменил признание конституционного права на аборт, расширил права на владение оружием и отклонил политику приема в колледжи, которая часто используется для увеличения количества чернокожих и латиноамериканских студентов.

Дополнение

Издание ProPublica подробно рассказало о роскошных поездках Томаса, которые он совершал в течение многих лет при поддержке техасского бизнесмена Харлана Кроу, а также о сделках с недвижимостью, в которых участвовали судьи и миллиардер-республиканец. Издание также сообщило, что консервативная сеть политических доноров Коха, которая имела несколько дел в суде, приводила Томаса на свои встречи на самом высоком уровне.

В октябрьском отчете демократов Сената также обнаружилось, что Томас, очевидно, не смог вернуть значительную часть кредита в размере 267 230 долларов, который он получил от давнего друга Энтони Велтерса на покупку роскошного автобуса.

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