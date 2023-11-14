В Кропивницком районе утром сбили ракету. Информация о последствиях уточняется - ОВА

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В небе над Кропивницким районом силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Информация о последствиях уточняется, заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, сообщает УНН.

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«Ракетная атака врага. Отработала ПВО. В Кропивницком районе сбита ракета. Информация о последствиях уточняется», - написал глава ОВА в Telegram.

Ранее

УНН со ссылкой "Суспільне" сообщал, что в Кропивницком, был слышен взрыв. Председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не паниковать и ничего не публиковать.