Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,16 0,0830  EUR: 38,59 0,0525 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
2775

В Кропивницком районе утром сбили ракету. Информация о последствиях уточняется - ОВА

В Кропивницком районе утром сбили ракету. Информация о последствиях уточняется - ОВА

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В небе над Кропивницким районом силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Информация о последствиях уточняется, заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, сообщает УНН.

Цитата

«Ракетная атака врага. Отработала ПВО. В Кропивницком районе сбита ракета. Информация о последствиях уточняется», - написал глава ОВА в Telegram.

Ранее

УНН со ссылкой "Суспільне" сообщал, что в Кропивницком, был слышен взрыв. Председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не паниковать и ничего не публиковать.

Источник: УНН
Теги: война, Кропивницкий и Кировоградщина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.