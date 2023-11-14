Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,16 0,0830  EUR: 38,59 0,0525 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
5745

Херсон утром подвергся вражескому удару, есть раненая

Херсон утром подвергся вражескому удару, есть раненая

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Херсон утром подвергся удару российских военных, известно о раненой женщине, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Цитата

"Около 9:00 российская армия с временно оккупированного левого берега обстреляла Корабельный район Херсона. В результате этого получила ранения 54-летняя женщина", - написал Мрочко в Telegram.

Детали

По словам главы ГВА, пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести. У нее взрывная травма, сотрясение головного мозга, осколочные ранения.

На момент вражеской атаки женщина находилась в помещении, отметил Мрочко.

Напомним

В Кропивницком районе утром сбили ракету.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.