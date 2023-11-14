Новости: Война
14 ноября 2023, 10:30 • Юлия Шрамко • 5745
Херсон утром подвергся вражескому удару, есть раненая
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Херсон утром подвергся удару российских военных, известно о раненой женщине, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Около 9:00 российская армия с временно оккупированного левого берега обстреляла Корабельный район Херсона. В результате этого получила ранения 54-летняя женщина", - написал Мрочко в Telegram.
Детали
По словам главы ГВА, пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести. У нее взрывная травма, сотрясение головного мозга, осколочные ранения.
На момент вражеской атаки женщина находилась в помещении, отметил Мрочко.
Напомним
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Источник: УНН
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