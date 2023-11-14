Вклад в здоровье будущего поколения: благотворители обеспечили девять школ Львовской области специальными партами

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Благотворительный фонд "МХП-Громаде" и ОО "Дадим детям двигаться" закупили для школ в громадах Львовской области специальные новые парты. Об этом сообщает МХП-Запад-Агро Западный Хаб, передает УНН.

Специальными новыми партами обеспечили 111 учеников девяти заведений Львовской области (г. Львов, г. Рудки, с. Сопошин, с. Мокротин, с. Бердихов, с. Добростаны, г. Новый Раздел).

Они помогут минимизировать негативные последствия от привычного постоянного сидения, например: боль в спине и шее; нарушение кровообращения и повышение кровяного давления; замедление метаболизма; сердечно-сосудистые болезни; риски ожирения и т.д.

Проект удалось реализовать благодаря сотрудничеству двух фондов-партнеров: благотворительного фонда «МХП-Громаде» и ОО «Дадим детям двигаться». Сумма софинансирования от благотворительного фонда составила более 200 000 грн.

«Это весомый вклад в здоровье будущего поколения и трансформацию украинской сферы образования. Очень приятно, что ученики в восторге от новых парт и учатся за ними с удовольствием», - комментирует менеджер фонда «МХП-Громаде» Оксана Коваль.

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Справка

“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.