Враг ночью ударил "Искандером" по Чернобаевской громаде, за сутки атаковал Х-35 Николаевскую и Херсонскую области

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали баллистической и крылатыми противокорабельными ракетами. Применили предположительно "Искандер-М" по Чернобаевской общине. Также за сутки атаковали ракетами Х-35 Николаевскую и Херсонскую области, сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.

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"Ночью по открытой территории Чернобаевской общины Херсонщины враг применил баллистику, предположительно «Искандер-М». Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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В течение суток в зоне ответственности Сил обороны юга было зафиксировано 4 ракетных удара. Днем – на Николаевщине, в Рыбаковке повреждено около десяти жилых домов, а также хозяйственные постройки и гаражи. Люди не пострадали.

Николаевскую и Херсонскую области враг атаковал турбореактивными дозвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-35». По данным Сил обороны юга, обошлось без разрушений и пострадавших.

За минувшие сутки, как сообщается, зафиксировано 5 авиационных ударов с применением 33 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины, в частности по Бериславу и Тягинцы. Ранения получил один гражданский, повреждено более десятка домов.

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По сообщению Воздушных Сил, из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край рф) ночью были зафиксированы пуски 9 ударных БпЛА «Shahed-136/131». Баллистическая ракета «Искандер-М» выпущена из района Джанкой (Крым), управляемая авиационная Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

Силы обороны уничтожили 7 ударных БпЛА Shahed-136/131.