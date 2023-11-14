россияне повредили в Донецкой области четыре инфраструктурных объекта - ОВА

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские оккупанты на Горловском направлении в Торецкой громаде обстреляли Южное и Северное — повреждено 1 админздание, 2 дома и 3 инфраструктурных объекта. На Лисичанском направлении также поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, передает УНН.

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«На Донецком направлении 2 человека ранены в Авдеевке, еще 1 — в Красногоровке Марьинской громады. 4 раза обстреляна Кураховская громада: повреждены 4 частных дома в Остром, в зоне поражения частный сектор и промзона в Курахово, под огнем Успеновка, Веселый Гай и Гановка. В Селидово поврежден дом», - написал Мороз.

По его словам, на Горловском направлении в Торецкой громаде обстреляны Южное и Северное — повреждены 1 админздание, 2 дома и 3 инфраструктурных объекта. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома, 2 хозяйственные постройки и 2 промышленных здания. В Соледарской громаде под огнем Роздоловка, Васюковка и Миньковка.

«На Лисичанском направлении в Северске повреждены дом, админздание и инфраструктурный объект. Лиманская громада подверглась 7 обстрелам», - отметил Мороз.

Кроме того, он сообщил, что всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донецкой области.