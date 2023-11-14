Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,16 0,0830  EUR: 38,59 0,0525 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
5370

Армия рф обстреляла село в Херсонской области, есть раненый

Армия рф обстреляла село в Херсонской области, есть раненый

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские военные нанесли удар по селу Осокоровка в Херсонской области, известно о раненом мужчине, передает УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА во вторник.

Цитата

"российская армия покрыла огнем Осокоровку Нововоронцовской громады. Пострадал 66-летний местный житель", - сообщили в ОВА в Telegram.

Детали

Как сообщается, на момент обстрела мужчина находился дома.

"У него диагностировали ранения лица и ног. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь", - указали в ОВА.

Напомним

Херсон утром подвергся удару российских военных, известно о раненой женщине.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.