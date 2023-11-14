Армия рф обстреляла село в Херсонской области, есть раненый

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские военные нанесли удар по селу Осокоровка в Херсонской области, известно о раненом мужчине, передает УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА во вторник.

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"российская армия покрыла огнем Осокоровку Нововоронцовской громады. Пострадал 66-летний местный житель", - сообщили в ОВА в Telegram.

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Как сообщается, на момент обстрела мужчина находился дома.

"У него диагностировали ранения лица и ног. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь", - указали в ОВА.

Напомним

Херсон утром подвергся удару российских военных, известно о раненой женщине.