Новости: Война
14 ноября 2023, 10:48 • Юлия Шрамко • 5370
Армия рф обстреляла село в Херсонской области, есть раненый
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские военные нанесли удар по селу Осокоровка в Херсонской области, известно о раненом мужчине, передает УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА во вторник.
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"российская армия покрыла огнем Осокоровку Нововоронцовской громады. Пострадал 66-летний местный житель", - сообщили в ОВА в Telegram.
Детали
Как сообщается, на момент обстрела мужчина находился дома.
"У него диагностировали ранения лица и ног. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь", - указали в ОВА.
Напомним
Херсон утром подвергся удару российских военных, известно о раненой женщине.
Источник: УНН
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