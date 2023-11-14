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В Украине стартует конкурс на главу НАПК: начат прием документов

В Украине стартует конкурс на главу НАПК: начат прием документов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине начат прием документов для участия в конкурсе на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

Цитата

«13 ноября на Правительственном портале обнародовано объявление об условиях и сроках проведения конкурса на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Поэтому все желающие, которые соответствуют критериям, установленным ст. 5 Закона Украины «О предотвращении коррупции», могут принять участие в конкурсе и до 1 декабря подавать свои документы», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полученные заявления и документы сначала будут проверены на предмет соответствия формальным требованиям, установленным законом. После этого кандидаты пройдут проверку на предмет личной добропорядочности, а также сдадут ряд тестов и выполнят перечень заданий.

Действующий председатель НАПК Александр Новиков назначен на должность 15 января 2020 года. Согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции», председатель НАПК назначается сроком на 4 года и не может занимать эту должность дважды подряд.

Дополнение

В октябре правительство утвердило конкурсную комиссию по отбору главы НАПК.

Источник: УНН
Теги: НАПК
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