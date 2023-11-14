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россия планирует адаптировать высокоточные боеприпасы для атак зимой. Это станет одним из ключевых элементов тактики врага - британская разведка

россия планирует адаптировать высокоточные боеприпасы для атак зимой. Это станет одним из ключевых элементов тактики врага - британская разведка

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Адаптация и увеличение производства россией снарядов «Краснополь» станет одним из ключевых факторов, которые определят эффективность армии рф в войне этой зимой, сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россия объявила о планах увеличить производство 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2" и улучшить их характеристики в случае плохих погодных условий.

В британские разведке говорят, что российская артиллерия «уже успешно применяет "Краснополь", часто используя его для точного поражения украинских танков». Однако российская оборонная промышленность не успевает производить достаточное количество обычных боеприпасов.

«Запланированное увеличение производства "Краснополя", вероятнее всего, является попыткой более эффективного использования производственных мощностей», - указали в Минобороны Британии.

россия, как сообщается, использует беспилотные летательные аппараты для определения целей для "Краснополя", освещая их лазерным лучом. Однако низкая облачность ограничивает эффективность снаряда - его лазерный детектор не успевает засечь лазерную энергию и осуществить маневр для нанесения удара.

Цитата

«Вероятно, российская промышленность попытается улучшить летные характеристики "Краснополя" и сократить время обнаружения цели лазером. По мере приближения зимней погоды, вероятно, доступ россии к более совершенным высокоточным боеприпасам станет одним из ключевых факторов, которые определят ее оперативную эффективность в Украине», - отметили в британской разведке.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, разведка
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