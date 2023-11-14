Боррель не исключает переориентацию экспорта оборонной промышленности ЕС на Украину
Жозеп Боррель
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Европейский Союз мог бы переориентировать экспорт боеприпасов, чтобы помочь Украине. Об этом заявил во вторник перед заседанием министров обороны стран блока Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.
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"Первый трек... уже завершён. И на этом треке мы оказались там, где и ожидали – более 300 000 снарядов... Сейчас – производство. Производство зависит от контрактов, а контракты зависят от группировки и финансовой способности государств-членов", - сказал Боррель в ответ на вопрос о миллионе артиллерийских боеприпасов для Украины, который обещали к следующему марту.
"Европейская оборонная промышленность много экспортирует. Около 40% продукции экспортируется в третьи страны. Значит, производственных мощностей хватает, дело в том, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. Поэтому, возможно, нам нужно попробовать перевести это производство на приоритет, которым являются украинцы", - отметил глава дипломатии ЕС.
Он указал, что "это диалог между политической отраслью и промышленной отраслью вместе с моим коллегой Бретоном – мы увидим, что мы можем сделать, я не могу сказать вам, где мы находимся, придется сказать вам после (диалога - ред.)".
Напомним
Министры ЕС потребуют улучшения доступа к финансированию оборонной промышленности.