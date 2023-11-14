Обстрел рф машины под Херсоном: жизни двухмесячной девочки ничего не угрожает, ее мать в тяжелом состоянии

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Жизни двухмесячной девочки, которая за прошедшие сутки попала под российский обстрел на Херсонщине, пока ничего не угрожает. Об этом в своем Telegrem-канале заявил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

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“Жизни двухмесячной девочки, которая вчера вместе с мамой и дедушкой попала под вражеский обстрел, пока ничего не угрожает”, - говорится в сообщении.

По его словам, ребенка госпитализировали с ушибом легких, почек и черепно-мозговой травмой. Зато женщине ампутировали одну ногу, вторую врачам удалось спасти.

“Состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое, но есть положительная динамика”, - рассказал Мрочко.

Детали

Вчера, 13 ноября, в машину, на которой семья возвращалась из Херсона в пригород, попал российский снаряд. Дедушка сгорел вместе с авто.

Дополнение

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что за погибших и раненых предусмотрены денежные выплаты из городского бюджета.

“В случае смерти семья получает 50 тысяч гривен. Мама девочки получит 20 тысяч, на девочку – 30 тысяч гривен”, — объяснил Мрочко.

Напомним

В течение 13 ноября из-за массированных обстрелов Херсонщины пострадали 17 человек.

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