Гуменюк объяснила заявление рф о "выходе" оккупантов из Херсонщины и ее "аннулировании"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские захватчики заявили о якобы своем выходе из левобережья Херсонской области для того, чтобы спровоцировать реакцию Сил обороны, однако ее не последовало. После этого в армии рф началась паника, поэтому заявление «аннулировали». Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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«Очевидно, что это попытка измерить готовность да способ реагирования нашими силами на подобные заявления. Поскольку длительное время в публичном пространстве, информационном пространстве подогревались все необходимые ресурсы для того, чтобы прозвучало подобное заявление. Они хотели спровоцировать нашу реакцию, а она не последовала», - пояснила Гуменюк.

Гуменюк отметила, что россияне поняли, что получили фактически обратный эффект.

«В их войске началась паника, усилился раздор и они были вынуждены это убрать. На самом деле у них не очень хорошие дела, поскольку там действительно морально-психологическая ситуация в подразделениях, которые находятся на левом берегу приближена к критической. Там процветает дезертирство, споры между подразделениями, нет слаженности и все это усложняет боевую работу в тех условиях, когда Силы обороны своими слаженными действиями давят на присутствие войск на левом берегу», - рассказала Гуменюк.

Контекст

В россии сообщили о переброске войск рф на "более выгодные позиции" к востоку от Днепра. Вскоре новость "аннулировали". А потом заявили о "провокации".

13 ноября в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне проводят информационную операцию против Украины и объявили о «перегруппировке войск», которая пока не зафиксирована.