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россияне ударили "шахедами" по Никополю: есть погибший и раненый

россияне ударили "шахедами" по Никополю: есть погибший и раненый

КИЕВ. 14 ноября. УНН. российские войска атаковали тремя ударными дронами Никополь Днепропетровской области, один человек погиб, также пострадал 72-летний мужчина. Об этом сообщил во вторник председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

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«российские террористы ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе. К сожалению, есть погибший. Соболезнования родным… Позор оккупантам, которые воюют с мирными», - написал Лысак в Telegram.

Кроме того, по его словам, в результате вражеской атаки пострадал 72-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести.

Последствия удара армии рф пока уточняются, отметил Лысак.

Дополнение

Над Днепропетровской областью в ночь на 14 ноября Силы обороны уничтожили запущенный российскими войсками ударный дрон, враг бил из тяжелой артиллерии по Никопольщине.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Никополь
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