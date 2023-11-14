Столтенберг: пока не видно желания путина вести переговоры по приемлемому решению для Украины

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Пока реальной воли президента рф владимира путина вести переговоры по приемлемому решению для Украины не видно. Об этом заявил во вторник перед заседанием министров обороны стран ЕС Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

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"Пока что мы не видели настоящего желания президента путина вести переговоры о приемлемом решении для Украины. Поэтому единственный способ достичь этого - убедить президента путина, что они не победят на поле боя. И единственный способ достичь этого – укрепление военного потенциала Украины, оказание поддержки. Итак, если вы хотите достичь решения путем переговоров, путь к этому, чтобы достичь этого, - поддерживать Украину", - сказал Генсек НАТО.

Детали

По словам Генсека НАТО, "Украина должна решить, какие условия являются приемлемыми для переговоров и, что еще важнее, какие условия являются приемлемыми для любого соглашения". "Ответственность союзников по НАТО заключается в том, чтобы поддерживать Украину в самообороне, потому что в наших интересах также показать, что мы отстаиваем верховенство закона и международного права и что мы помогаем Украине дать отпор агрессивной войне. Войны непредсказуемы, никто не может сказать, как и когда эта война закончится. Что мы можем сказать, так это то, что вероятность достижения приемлемого результата переговоров растет с большей военной поддержкой, которую мы предоставляем Украине", - отметил Столтенберг.

При этом Генсек НАТО указал, что на встрече с министрами обороны ЕС, как ожидается, затронут ситуацию в Украине. "Интенсивные бои продолжаются. Ситуация на поле боя сложная. И это делает еще более важным, чтобы мы продолжали и усиливали нашу поддержку Украины, потому что мы не можем позволить президенту путину победить. Украина должна получить преимущество как суверенное независимое государство в Европе и в наших интересах поддерживать Украину", - отметил Столтенберг.

Напомним

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключает переориентацию экспорта оборонной промышленности ЕС на Украину.