Конгресс США должен как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине - советник по нацбезопасности Салливан

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Национальным интересам Соединенных Штатов будет нанесен серьезный ущерб, если США не смогут обеспечить и поддерживать финансирование помощи, в частности Украине. Белый дом призывает Конгресс как можно быстрее одобрить помощь Украине. Об этом на брифинге заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает УНН.

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Салливан напомнил, что Администрация президента США Джо Байдена представила Конгрессу запрос на финансирование Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы.

«Мы подробно описали, что именно нам нужно, включая Украину… и нам нужно получить это как можно скорее», - отметил советник по национальной безопасности.

Он отметил, что Администрация президента активно работает как с Палатой представителей, так и с Сенатом, чтобы обеспечить голоса и добиться голосования. В частности, Салливан рассказал, что ежедневно лично разговаривает с членами обеих палат, как демократами, так и республиканцами. «Мы склоняемся к тому, чтобы четко заявить, что национальная политика США в отношении Украины должна быть выполнена», - подчеркнул советник.

«Национальным интересам Соединенных Штатов будет нанесен серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить и поддерживать финансирование Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона», - заявил Салливан.

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