Из Украины в США в посылке хотели переслать уникальную икону и нательные крестики времен Руси

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Киевские таможенники изъяли из нескольких международных почтовых отправлений Борисовскую икону (XIX в.) и 12 древних аутентичных предметов благочестия и личного потребления археологического происхождения. Посылка направлялась в США. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Эксперты Национального музея истории Украины и Национального художественного музея Украины уже идентифицировали находки. Это, в частности:

икона «Господь Вседержитель», (ХІХ-XX вв.), которая принадлежит к борисовской иконописной школе;

бронзовый крестик-энколпион (XII-XIII вв.) с рельефными изображениями Христа, Богоматери и сцен Распятия, состоит из двух частей. В таких крестах на Руси хранились мощи святых.

Обе ценности за границу отправляли жители Киевской области.

«Одиннадцать же металлических предметов, находившихся в международном отправлении, которое направлялось из Тернопольской области в США, эксперты идентифицировали как: бронзовая подвеска-булла III в. н.э., которая относится к черняховской культуре; семь бронзовых нательных крестиков и две пуговицы времен Руси – XI-XIII вв. и медная ажурная пуговица XVIII в. Все предметы имеют культурную ценность», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди обнаруженного выделяются три предмета: редкий литой крестик-тельник, с размещенными в его центре четырьмя большими кольцами; крестик с гравировкой в виде соляных знаков - такими крестами завершается хронологическое развитие так называемых крестов скандинавского типа; а также интересная пуговица с конусообразным перевернутым туловищем, принадлежащая к малоисследованному типу (такие встречаются в основном на грабительских интернет-аукционах).

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

В отношении граждан, которые отправляли старинные артефакты за границу, Киевской таможней составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Культурные и исторические ценности изъяты до вынесения судом решения по делам.

Справочно

Слобода Борисовка, где изготовлена икона, когда-то - большой иконописный центр на украинской Слобожанщине, а ныне – историко-культурное явление. Борисовские иконы считаются уникальными благодаря оригинальности техники иконописи, декора, иконографической трактовки.