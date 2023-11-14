В результате сбивания вражеской ракеты над Кропивницким никто не пострадал, есть повреждения

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В результате сбития вражеской ракеты Х-59 силами противовоздушной обороны в небе над Кропивницким районом никто не пострадал. Обломки ракеты повредили ряд домов, несколько гаражей и легковых авто Об этом заявил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, сообщает УНН.

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«Друзья, в результате сбития ракеты Х-59 над Кропивницким пострадавших нет. В нескольких домах повреждены окна и балконы, обломками также задело несколько гаражей и два легковых авто.

На месте происшествия работает полиция и спасатели. Убытки и характер нанесенного ущерба устанавливаются», - написал глава ОВА в Telegram.

Ранее

УНН сообщал, что утром 14 ноября в небе над Кропивницким районом силы ПВО сбили вражескую ракету.