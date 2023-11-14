Шпионил за аэродромами ВСУ: в Николаеве задержали еще одного информатора фсб

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Служба безопасности в Николаеве задержала еще одного информатора фсб, злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, злоумышленник в начале полномасштабного вторжения выехал за границу и начал активно поддерживать вооруженную агрессию рф, после чего был дистанционно завербован российскими спецслужбами. Вернувшись в Украину в марте этого года, он пытался выявить возможные локации военных аэродромов с боевой авиацией ВСУ.

Следствием установлено, что дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой он поддерживал через «связных». Одним из них оказался прокремлевский блогер сергей лебедев (более известный под псевдонимом «Лохматий»), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на фсб.

В июне этого года СБУ заочно сообщила этому блогеру о подозрении в госизмене и нейтрализовала сеть его информаторов на Николаевщине.

С начала полномасштабного вторжения сотрудники Службы безопасности разоблачили 13 фигурантов.

Дополнение

Еще одним пособником фсб оказался местный житель, который был активным пользователем Телеграм-канала «Лохматого». Во время переписки с враждебным блогером его «последователь» поддерживал антиукраинские нарративы и «сливал» сведения о дислокации Сил обороны на территории региона. Собирал «нужные» сведения фигурант через личные контакты и из открытых источников.

Кроме того, он обходил местность и скрыто фиксировал украинские об’объекты, а затем передавал «отчет» в фсб в виде текста и фотографий с привязкой к местности.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность российского информатора и задержали его. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с лебедевым. На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд осудил на 8 лет наводчиков ракет рф на Краматорск и окрестности Бахмута