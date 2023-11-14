Столтенберг о производстве боеприпасов: союзники по НАТО активизируются

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Союзники по НАТО активизируются в вопросе производства оборонной промышленности, сообщил во вторник перед заседанием министров обороны стран ЕС Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

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"Союзники по НАТО активизируются и в отношении производства. Это то, чем мы начали заниматься прошлым летом, и союзники от США до Великобритании, а также союзники из ЕС, Германия и многие другие сейчас увеличивают производство. Я только что посетил Германию на выходных, и меня вдохновляют сообщения о том, что они производят больше, но также инвестируют в увеличение производственных мощностей. И, конечно, самым большим союзником являются Соединенные Штаты, которые уже вложили большие средства в увеличение мощностей", - сказал Столтенберг, комментируя то, что страны ЕС до сих пор пытаются выяснить, как достичь обещанного ими к марту 2024 года показателя, а россия получает достаточное количество боеприпасов из КНДР, и какое влияние это может иметь, в том числе для украинцев.

По словам Столтенберга, со стороны НАТО идет работа с промышленностью. "В прошлом месяце в Стокгольме мы имели Промышленный форум НАТО. Мы также объединяем усилия среди союзников НАТО: у нас есть так называемая «совместная закупка», которую организует Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA). Они имеют все для того, что мы называем рамочными контрактами на 2,4 миллиарда, и из них 1 миллиард в виде твердых контрактов... Таким образом, союзники НАТО поддерживают и наращивают производство различными способами. Но мы продвигаем это со стороны НАТО. А во время моего визита в Германию в эти выходные они объявили о значительном увеличении поддержки Украины. Таким образом, это свидетельствует, что союзники действительно активизируются", - указал он.

Напомним

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключает, что Европейский Союз мог бы переориентировать экспорт боеприпасов, чтобы помочь Украине.