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Танки Leopard, разведывательные дроны и не только: Германия передала Украине военную помощь

Танки Leopard, разведывательные дроны и не только: Германия передала Украине военную помощь

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает танки Leopard 1A5, гусеничные вездеходы, разведывательные беспилотные комплексы и другое вооружение, сообщает правительство Германии, передает УНН.

Детали

Германия продолжает поддерживать Украину в войне с россией, предоставив очередной пакет военной помощи.

В пакет вошли:

  • 10 танков Leopard 1A5;
  • 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 10 разведывательных беспилотных комплексов VECTOR;
  • машина Wisent 1 MC для прорыва минных полей;
  • 5 гусеничных вездеходов медицинской скорой помощи Carrier Warthog;
  • 14 наземных контрбатарейных радаров Ground Observer 12;
  • 3 автомобилей для охраны границы;
  • 4 тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа к ним;
  • 16 грузовиков Zetros и 13 грузовиков MAN TGS;
  • более тысячи 155-мм снарядов и 1,4 миллиона патронов к стрелковому оружию.

Дополнение

Германия до конца года обещает передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Также Германия удваивает военную помощь Украине в следующем году. Вместо четырех миллиардов евро ФРГ передаст помощи Киеву на восемь миллиардов евро.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, военная помощь, война
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