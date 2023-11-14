Танки Leopard, разведывательные дроны и не только: Германия передала Украине военную помощь

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает танки Leopard 1A5, гусеничные вездеходы, разведывательные беспилотные комплексы и другое вооружение, сообщает правительство Германии, передает УНН.

Детали

Германия продолжает поддерживать Украину в войне с россией, предоставив очередной пакет военной помощи.

В пакет вошли:

10 танков Leopard 1A5;

14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

10 разведывательных беспилотных комплексов VECTOR;

машина Wisent 1 MC для прорыва минных полей;

5 гусеничных вездеходов медицинской скорой помощи Carrier Warthog;

14 наземных контрбатарейных радаров Ground Observer 12;

3 автомобилей для охраны границы;

4 тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа к ним;

16 грузовиков Zetros и 13 грузовиков MAN TGS;

более тысячи 155-мм снарядов и 1,4 миллиона патронов к стрелковому оружию.

Дополнение

Германия до конца года обещает передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Также Германия удваивает военную помощь Украине в следующем году. Вместо четырех миллиардов евро ФРГ передаст помощи Киеву на восемь миллиардов евро.