Новости: Война
14 ноября 2023, 12:28 • Татьяна Краевская • 6360
Танки Leopard, разведывательные дроны и не только: Германия передала Украине военную помощь
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает танки Leopard 1A5, гусеничные вездеходы, разведывательные беспилотные комплексы и другое вооружение, сообщает правительство Германии, передает УНН.
Детали
Германия продолжает поддерживать Украину в войне с россией, предоставив очередной пакет военной помощи.
В пакет вошли:
- 10 танков Leopard 1A5;
- 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 10 разведывательных беспилотных комплексов VECTOR;
- машина Wisent 1 MC для прорыва минных полей;
- 5 гусеничных вездеходов медицинской скорой помощи Carrier Warthog;
- 14 наземных контрбатарейных радаров Ground Observer 12;
- 3 автомобилей для охраны границы;
- 4 тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа к ним;
- 16 грузовиков Zetros и 13 грузовиков MAN TGS;
- более тысячи 155-мм снарядов и 1,4 миллиона патронов к стрелковому оружию.
Дополнение
Германия до конца года обещает передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Также Германия удваивает военную помощь Украине в следующем году. Вместо четырех миллиардов евро ФРГ передаст помощи Киеву на восемь миллиардов евро.
Источник: УНН
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