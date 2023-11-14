россияне обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине: трое раненых

КИЕВ. 14 ноября. УНН. россияне в очередной раз обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

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“14 ноября около 9:15 российская армия осуществила артиллерийский обстрел частного жилого сектора в пгт Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Получили ранения трое гражданских мужчин”, — говорится в заметке.

Дополнение

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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