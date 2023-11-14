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Группа Нафтогаз с начала года уплатила более 75 млрд гривен налогов

Группа Нафтогаз с начала года уплатила более 75 млрд гривен налогов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Группа Нафтогаз за 10 месяцев 2023 года уплатила в государственный и местные бюджеты более 75 млрд грн налогов. Об этом сообщает пресс-служба группы, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с начала 2023 года Группа Нафтогаз уплатила 75.4 млрд грн налогов. Из них в госбюджет уплачено 69.8 млрд грн, что составляет 11.5% платежей, которые контролируются ГНС Украины. Еще почти 6 млрд гривен поступило в местные бюджеты.

Цитата

«Наша работа – это не только энергетическая устойчивость страны, это и устойчивость экономическая. В октябре наши предприятия отчислили в госбюджет 4.7 млрд грн. Мы постоянно работаем над увеличением своей прибыли, что в свою очередь влияет на рост отчислений в бюджет страны», – говорится в сообщении.

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Источник: УНН
Теги: Украина, налоги, Нафтогаз
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