Дело "Банка "Финансы и Кредит": экс-замглавы правления подозревают в хищении около полумиллиарда

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Бывшему заместителю главы правления АО «Банк «Финансы и Кредит» сообщили о подозрении в хищении почти 560,5 млн грн в интересах владельца – экс-олигарха Константина Жеваго. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Цитата

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю главы правления АО «Банк «Финансы и Кредит», который разворовал в интересах владельца – экс-олигарха почти полмиллиарда гривен», - говорится в сообщении.

Детали

Бывшему заместителю главы правления банка, как указано, сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации).

«Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Суть дела

Сообщается, что бывший владелец учреждения еще в 2010 году создал преступную организацию, через которую были украдены деньги банка, подрывая украинскую экономику. К выводу средств и дальнейшей их легализации он привлек среди прочих и должностное лицо АО «Банк «Финансы и Кредит» – заместителя главы правления, который также занимал должность члена кредитного комитета банка, сообщили в ГБР.

«С его помощью было украдено почти 560,5 млн грн. Бывший владелец точно знал, что в финансовые активы банка входят банковские депозиты физических и юридических лиц и средства, полученные в рамках рефинансирования от Национального банка», - информирует ГБР.

Отмечается, что экс-владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, которое искусственно получало кредитные средства от банка. Решение принималось кредитным комитетом учреждения, в который входили привлеченные экс-олигархом глава и члены правления АО «Банк «Финансы и Кредит», в том числе и заместитель главы правления, указали в ГБР.

В ГБР отмечают, что после перечисления денег на коммерческую структуру деньги перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.

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Дополнение

В ГБР напомнили, что в рамках расследования уголовного производства экс-олигарху Константину Жеваго ранее было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.