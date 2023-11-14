Враг активизировал штурмы на Донецком направлении. Силы обороны держат позиции - Зеленский после селектора

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что провел селектор, где заслушал сводки с фронта об увеличении количества вражеских штурмов и заявил об усилении контрбатарейной борьбы и сил ПВО на Херсонщине, пишет УНН.

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«Ежедневный селектор. Отчеты разведок, графики поставок боеприпасов, ракет, техники. Сводки с фронта. Военные доложили об увеличении количества вражеских штурмов: Авдеевка, Купянск, Донецкое направление. Благодарен нашим воинам, которые держат позиции и не прекращают наступательные операции» - написал Зеленский в Telegram.

Также глава государства отметил, что враг продолжает мстить свободному Херсону: обстреливает центр города без всякой военной необходимости.

«Решением прошлой Ставки мы существенно подкрепили местные оборонительные способности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО. Следим за его реализацией», - сообщил президент.

Также на селекторе, как сообщается, МВД доложило о ликвидации последствий ночных обстрелов. По словам Зеленского, военные постоянно анализируют изменения вражеских тактик применения БПЛА и вносят коррективы в работу нашей ПВО.

Кроме того, на селекторе обсудили работу «зернового коридора».

«Работает «зерновой коридор». Сейчас преодолеваем отметку в 4 миллиона тонн грузов и сохраняем положительную динамику», - отметил Зеленский.

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