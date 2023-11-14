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В Днепропетровской области нашли мертвым пропавшего 4-летнего мальчика

В Днепропетровской области нашли мертвым пропавшего 4-летнего мальчика

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Днепропетровской области нашли тело 4-летнего мальчика, который пропал накануне в поселке Илларионово. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, передает УНН.

Цитата

“Сегодня, 14 ноября, ребенка полицейские обнаружили в колодце. Для установления причины смерти тело мальчика будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы”, — резюмировали в ведомстве.

Детали

Информация об исчезновении мальчика появилась вчера, 13 ноября. На его поиски был задействован личный состав полиции Синельниковщины, кинолог с собакой, волонтеры и другие профильные службы.

По данному факту открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Напомним

В Малине Житомирской области полиция устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего жителя города. 12 ноября 16-летнего парня нашли мертвым в доме.

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Источник: УНН
Теги: дети, Днепр и Днепропетровская область
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