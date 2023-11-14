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В Донецке новый "хлопок": что известно

В Донецке новый "хлопок": что известно

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во временно оккупированном Донецке сообщат о новом прилете. Над Буденновским районом города виднеется столб дыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные Telegram-каналы и Центр национального сопротивления.

Цитата

«Во временно оккупированном Донецке неспокойно», - говорится в сообщении Центра нацсопротивления.

Местные Telegram-каналы сообщают об обстреле Буденновского района Донецка.

На обнародованных видео виден столб дыма, который виднеется над городом.

Дополнение

Во временно занятом оккупантами Мариуполе один из полицейских оккупационного корпуса, машина которого подорвалась 10 ноября, умер в больнице.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, взрывы
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