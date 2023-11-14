Из-за вражеского обстрела поврежден объект нефтепереработки, вышел из ремонта блок ТЭЦ мощностью 250 МВт - Минэнерго

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вышел из ремонта очередной блок тепловой генерации мощностью 250 МВт, в результате обстрелов оккупантов повреждено оборудование на одном из объектов нефтепереработки. Об этом во вторник сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Генерация

«Из планового ремонта вышел в работу блок одной из ТЭЦ. Он добавит в энергосистему дополнительные 250 МВт мощности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме. А запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей, указали в ведомстве.

Также в Минэнерго сообщили, что на одной из ТЭС энергоблок выведен в краткосрочный аварийный ремонт.

Последствия обстрелов

Вследствие вражеского обстрела повреждено оборудование на одном из об’объектов нефтепереработки.

Также россияне обстреляли территорию возле ТЭС в Донецкой области. Как сообщается, никто не пострадал.

Ситуация на ЗАЭС

Из-за ухудшения погодных условий фиксируется незначительное увеличение уровня воды в пруду охладителя станции - 16, 88 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС.

Экспорт/импорт

Экспорт в Словакию, Румынию и Молдову за прошедшие сутки составил 1720 МВт*ч, импорт из этих стран составил - 1176 МВт*ч.

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