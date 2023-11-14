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Министр обороны Германии о плане ЕС по боеприпасам для Украины: я не обещал миллион

Министр обороны Германии о плане ЕС по боеприпасам для Украины: я не обещал миллион

Борис Писториус

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр обороны Германии Борис Писториус, говоря о плане ЕС по поставке миллиона боеприпасов для Украины до следующего марта, отметил, что он не обещал миллион. Об этом он сказал журналиста во вторник перед встречей министров обороны стран ЕС, пишет УНН.

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"Я не обещал миллион – не сознательно", - сказал Писториус, отвечая на вопрос о миллионе боеприпасов, которые в ЕС обещали Украине год назад в марте.

На уточнение, что Европа почти наверняка не достигнет этой цели, глава Минобороны ФРГ сказал: "Вопрос о том, был ли миллион когда-то реальным, он был бы на самом деле правильным, были голоса, как я уже сказал: будьте осторожны, миллион легко определить, деньги есть, но должно быть производство. К сожалению, сейчас голоса справедливы, мы сделали значительный вклад в наши рамочные соглашения и будем делать это и в дальнейшем, мы ведем переговоры с оружейной промышленностью, производство должно быть наращено и ускорено - это требование времени".

При этом он указал, что "производственные процессы являются такими, какими они есть".

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что ЕС не сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов до марта.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Германия, военная помощь, боеприпасы
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