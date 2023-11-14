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Два подразделения IRIS-T от Германии значительно усилят систему противовоздушной обороны - Игнат

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Два дивизиона IRIS-T от Германии будут включать радары, командные пункты и пусковые установки и станут новейшими комплексами ПВО на вооружении Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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"IRIS-T – самые новые комплексы, которые есть у нас на вооружении. Германия изготавливает их для Украины, эта страна последовательно выполняет свои обязательства", - отметил он.

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Детали

Игнат добавил, что IRIS-T не могут работать против баллистических ракет, которые враг запускает по Украине. В то же время, два подразделения, которые планирует передать Германия, будут оснащены радаром, командным пунктом и пусковыми установками. По западной номенклатуре это называется батарея, в Украине это дивизион. Игнат отметил, что данные подразделения способны значительно усилить то или иное направление.

Напомним

Посол ФРГ в Украине Мартин Егер на форуме “Формула успеха Украины” сказал, что Германия до конца года передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Источник: УНН
Теги: Россия, ПВО, Украина, война
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