Минобороны стремится, чтобы 100% обеспечения ВСУ было украинского производства

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков заявил, что в Министерстве обороны стремятся, чтобы 100% обеспечения ВСУ было украинского производства. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение Минобороны во вторник.

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"Министерство обороны работает над тем, чтобы бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и еда для ВСУ были украинского производства. В то же время, главный критерий – это качество и конкурентная цена", - сообщил Клименков.

Детали

Сообщается, что по этой причине министерство инициировало встречу с представителями украинского бизнеса, которые поставляют эти товары для армии.

"Предприниматели говорят, что готовы полностью обеспечивать тыловые потребности ВСУ качественными товарами. В частности, на встрече обсудили, как сделать сотрудничество бизнеса с государством предсказуемым, чтобы бизнес мог планировать расходы под заказ МОУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году обеспечением ВСУ одеждой, едой, горюче-смазочными материалами, бронежилетами, касками и тактическим снаряжением будет заниматься «Агентство закупок в сфере обороны» – вновь созданное предприятие Минобороны.

Сейчас «Агентство закупок в сфере обороны» готовится к первым закупкам по направлению питания.

Дополнение

Минобороны кардинально изменило подход к закупке еды для ВСУ. Объявлены торги не на полгода, а на три месяца: с января по март 2024 года включительно. В течение этого периода победители тендеров будут обеспечивать ВСУ едой.