В Центре рассказали о состоянии тигрицы, которая пострадала из-за атаки рф на Киевщину

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Тигрица, которая пострадала из-за ракетной атаки РФ на Киевскую область, начала подниматься, но болевой синдром еще есть. Об этом сообщила руководительница Центра спасения диких животных Наталья Попова, передает УНН.

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"Сейчас нельзя сказать, что ей совсем лучше, но она начала подниматься. Это дает надежду на то, что очень серьезных повреждений нет, но болевой синдром еще есть. Предоставляем противовоспалительную и обезболивающую терапию», - рассказала Попова.

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В результате ракетной атаки армии рф на Киевскую область утром 11 ноября пострадала тигрица из Центра спасения диких животных в Борисполе. Она испугалась и ударилась о решетку клетки.