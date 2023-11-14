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В Центре рассказали о состоянии тигрицы, которая пострадала из-за атаки рф на Киевщину

В Центре рассказали о состоянии тигрицы, которая пострадала из-за атаки рф на Киевщину

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Тигрица, которая пострадала из-за ракетной атаки РФ на Киевскую область, начала подниматься, но болевой синдром еще есть. Об этом сообщила руководительница Центра спасения диких животных Наталья Попова, передает УНН.

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"Сейчас нельзя сказать, что ей совсем лучше, но она начала подниматься. Это дает надежду на то, что очень серьезных повреждений нет, но болевой синдром еще есть. Предоставляем противовоспалительную и обезболивающую терапию», - рассказала Попова.

Дополнение

В результате ракетной атаки армии рф на Киевскую область утром 11 ноября пострадала тигрица из Центра спасения диких животных в Борисполе. Она испугалась и ударилась о решетку клетки.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, война, тигры
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