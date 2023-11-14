Экс-нардепу-беглецу цареву сообщили о еще одном подозрении - в финансировании росгвардии

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Бывшего нардепа олега царева подозревают в финансировании войск национальной гвардии рф. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

В официальном сообщении от Офиса Генпрокурора не указали имя экс-депутата-предателя, однако по сопровождающему фото можно понять, что это олег царев.

Детали

По данным следствия, бывший член запрещённой в Украине «Партии регионов» в 2014 году выехал в рф. Сегодня он активно сотрудничает с военно-политическим руководством государства-агрессора и использует свои знакомства и связи в Украине для сбора информации.

Сейчас есть доказательства финансирования подозреваемым вооруженных формирований оккупационных властей на территории Крыма. Предатель имел там недвижимость и ряд предприятий, а после аннексии полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных росгвардии для охраны.

Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в г. Ялта. Это доказывает, что фактически подозреваемый финансирует оккупационные войска в украинском Крыму, указали в прокуратуре.

Напомним

Ранее экс-нардепу было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.

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