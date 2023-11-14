Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,16 0,0830  EUR: 38,59 0,0525 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6615

Экс-нардепу-беглецу цареву сообщили о еще одном подозрении - в финансировании росгвардии

Экс-нардепу-беглецу цареву сообщили о еще одном подозрении - в финансировании росгвардии

фотогалерея

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Бывшего нардепа олега царева подозревают в финансировании войск национальной гвардии рф. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

В официальном сообщении от Офиса Генпрокурора не указали имя экс-депутата-предателя, однако по сопровождающему фото можно понять, что это олег царев.

Детали

По данным следствия, бывший член запрещённой в Украине «Партии регионов» в 2014 году выехал в рф. Сегодня он активно сотрудничает с военно-политическим руководством государства-агрессора и использует свои знакомства и связи в Украине для сбора информации.

Сейчас есть доказательства финансирования подозреваемым вооруженных формирований оккупационных властей на территории Крыма. Предатель имел там недвижимость и ряд предприятий, а после аннексии полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных росгвардии для охраны.

Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в г. Ялта. Это доказывает, что фактически подозреваемый финансирует оккупационные войска в украинском Крыму, указали в прокуратуре. 

Напомним

Ранее экс-нардепу было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коллаборационист олег царев, на которого ранее было совершено покушение, с’появился в эфире пропагандистов

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.