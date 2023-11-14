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Rheinmetall объявил о контракте на поставку танков Leopard 1 в Украину

Rheinmetall объявил о контракте на поставку танков Leopard 1 в Украину

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правительство Украины заключило с Rheinmetall контракт на поставку систем Leopard 1, включая 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пять бронированных эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и два танка для подготовки водителей. Об этом сообщает пресс-служба концерна, пишет УНН.

Детали

Заказ, финансируемый Германией и стоимостью около двух миллионов евро, также включает обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

Поставка запланирована на 2024 год. Сейчас системы Leopard 1 проходят капитальный ремонт и подготовку к использованию на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе.

Цитата

«Таким образом, Rheinmetall продолжает поддерживать Украину постоянным потоком тактической техники. Ранее  была поставлена задача поставить в Украину в общей сложности восемьдесят боевых машин пехоты Marder. Большинство из них уже в стране, где они доказали свое мужество в текущих операциях», - говорится в сообщении.

Дополнение

Кроме того, Rheinmetall готов поставить еще двадцать БМП Marder, как только получит соответствующий заказ. В конце 2023 – начале 2024 года Украина также получит пять аэромобильных аппаратов «Каракал».

Также, от имени правительств Нидерландов и Дании в следующем году Rheinmetall поставит в Украину четырнадцать танков Leopard 2A4. Кроме транспортных средств, Rheinmetall предоставляет украинским Вооруженным силам боеприпасы, беспилотники, медицинское оборудование и тому подобное.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, танки, война
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